BelastingTelefoon slecht bereikbaar door drukte

"De drukte is een combinatie van meerdere factoren", zegt de woordvoerder. "Allereerst krijgen we deze week veel telefoontjes omdat het de betaalweek voor toeslagen is."

"Daarnaast zijn er dinsdag 350.000 brieven verstuurd aan mensen die toeslagen ontvangen, waarbij er iets veranderd is in het inkomen. We attenderen deze mensen erop om hun toeslagen daarop aan te passen."

Daarnaast wijst de woordvoerder naar een recente brief van staatssecretaris Menno Snel van Financiën aan de Tweede Kamer. Daarin erkent hij dat er al maandenlang problemen zijn met de bereikbaarheid. De lange wachttijden houden volgens de staatssecretaris aan tot begin 2019.

Klachten over niet ontvangen toeslagen

Op Allestoringen.nl klagen mensen bovendien dat zij hun huur- of zorgtoeslag nog niet hebben ontvangen. De woordvoerder van de Belastingdienst laat aan NU.nl weten dat hier geen sprake van is.

"Wat eventueel het geval zou kunnen zijn, is dat begin deze maand de definitieve toeslagen voor 2017 zijn vastgesteld", laat de woordvoerder weten. "Dat kan ertoe leiden dat iemand meer of minder uitbetaald krijgt deze week."