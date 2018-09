Consument besteedt meer, maar is minder positief over de economie

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Consumenten gaven vooral meer uit aan voedings- en genotmiddelen: een toename van 4,9 procent. De uitgaven aan duurzame goederen waren bijna 2 procent hoger dan in juli 2017. Verder hebben consumenten bijna 3 procent meer besteed aan overige goederen, zoals benzine, energie en water.

Vorige week meldde het CBS al dat de omzet over de maand juli in de detailhandel met bijna vier procent was toegenomen.

Consumentenvertrouwen op laagste niveau in twee jaar

Het consumentenvertrouwen daalde in september naar het laagste punt in de afgelopen twee jaar. Volgens het CBS kwam het consumentenvertrouwen uiteindelijk 2 punten lager uit op 19. Daarmee ligt de indicator overigens nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, merkt het statistiekbureau op.

Consumenten zijn vooral minder positief geworden over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden. Die deelindicator van het CBS daalde in een jaar tijd met acht punten naar 42.