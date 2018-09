Nederlanders zijn EU-koploper online boodschappen doen

In de rest van de EU koopt gemiddeld 14 procent soms boodschappen via internet.

Vorig jaar stootte Nederland voor het eerst het Verenigd Koninkrijk van de troon, waar in 2017 28 procent van de mensen levensmiddelen weleens online kocht. In 2016 was het verschil nog aanzienlijk, met 21 procent van de Nederlanders en 29 procent van de Engelsen.

In de hele EU koopt 57 procent van de mensen goederen of diensten online. Van het aantal mensen dat in het algemeen weleens online aankopen doet, staat Nederland met 79 procent op de vijfde plaats, na het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Luxemburg.

Duitsland en Finland staan na Nederland op de lijst. In Bulgarije en Roemenië is online winkelen het minst populair.

Flinke toename online aankopen sinds 2007

Volgens het CBS is online winkelen in heel Europa sterk toegenomen. In 2007 deed een op de drie Europeanen aankopen via internet, in 2017 ging het om meer dan de helft.

Nederlanders en andere Europeanen kopen online verder vooral kleding. In vergelijking met andere landen bestellen Nederlanders ook vaak hun boodschappen via internet.