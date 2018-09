'Belastingdienst frustreerde honderden bezwaren tegen stopzetten toeslag'

De stukken, die in handen zijn van Trouw, gaan over een zaak uit 2014. De fiscus besloot destijds de kinderopvangtoeslag van ruim tweehonderd ouders stop te zetten. De gezinnen maakten gebruik van gastouderopvang via een bureau dat verdacht werd van misbuik van toeslagen.

De ouders moesten in sommige gevallen ook tienduizenden euro's aan ontvangen toeslag terugbetalen aan de Belastingdienst. Later bleek dat de helft van de ouders toch recht had op de toeslag. Veel van hen tekenden gelijk bezwaar aan, maar veel van die bezwaren werden pas na meer dan twee jaar bekeken.

In een notitie uit 2016 staat als interne instructie over de afhandeling van de bezwaren: "Waarschijnlijk kun je bijna niets toekennen". Ook wordt er aangestuurd op het ongegrond of niet-ontvankelijk verklaren van ­bezwaren.

De Belastingdienst heeft de zaak intern geëvalueerd. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ontkende eerder nog dat er een intern onderzoek had plaatsgevonden.