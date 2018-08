Tienduizenden Nederlanders maken dit jaar bezwaar tegen spaartaks

Tot op heden protesteerden zo'n 24.000 belastingbetalers tegen de belasting, die eigenlijk de vermogensrendementsheffing heet.

Ze gaven daarmee gehoor aan een oproep van de Bond voor Belastingbetalers (BvB). Die belangenclub is al langer boos over de manier waarop de heffing wordt berekend en biedt via de site een standaardbezwaarschrift aan om op te sturen.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat Nederlanders met veel spaargeld daarop een kleine 3 tot ruim 5 procent rendement behalen. Bij bedragen boven de 30.000 euro (of 60.000 euro bij fiscaal partnerschap) moet over dat bedrag belasting worden betaald, ook als er helemaal geen rendement is behaald.

Volgens de BvB is die aanname in veel gevallen onrealistisch. Daardoor moeten spaarders vaak meer belasting over hun vermogen betalen dan ze ermee hebben verdiend. Ook worden ze volgens de vereniging aangezet tot risicovolle beleggingen.

Aanpassing van de vermogensrendementsheffing staat ook bij het kabinet op de agenda. In het regeerakkoord belooft het kabinet een stelsel uit te werken waarbij de heffing wordt berekend op basis van het daadwerkelijk behaalde rendement.