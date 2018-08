Ook beleggers experimenteren nu met wiet

De wietmarkt is een groeimarkt, denken velen. In Canada wordt half oktober de markt voor recreatieve marihuana vrijgegeven. En ook in de VS wordt cannabis in steeds meer staten legaal. De Europese markt voor cannabis zal bij volledige legalisatie tegen 2028 een waarde van 115,7 miljard euro bereiken, zo is de verwachting.

In Canada en in de Verenigde Staten zijn al verschillende beursgenoteerde bedrijven te vinden, waaronder Aurora Cannabis, Aphria en Canopy Growth, die laatste met de toepasselijke beursticker WEED. Investeren gebeurt dan ook meestal in dollars.

Naast afzonderlijke aandelen kun je er als particuliere belegger ook voor kiezen geld te steken in een marihuana-ETF, zoals de Horizons Marijuana Life Sciences Index en de ETFMG Alternative Harvest. Een ETF, oftewel een Exchange Traded Fund, is een beleggingsfonds waarmee een bepaalde index gevolgd wordt.

'Met individuele aandelen moet je sowieso oppassen'

Volgens beleggingsspecialist en initiatiefnemer van de Cannabis Capital Convention Michael Kraland "gaat de sector ongelooflijk groeien, maar is er veel kaf onder het koren". Particuliere beleggers die interesse hebben in de wietsector raadt hij dan ook aan "hun huiswerk te doen en vervolgens nog meer huiswerk".

"Tot nu toe gaat het heel goed in de sector, maar resultaten uit het verleden geven natuurlijk geen garantie voor de toekomst. De vraag is: zijn er nog aandelen van bedrijven die voor normale prijzen over de toonbank gaan?", aldus Kraland. "Die zijn er wel, maar daarvoor moet je echt eerst het sommetje maken."

Met individuele aandelen moet je sowieso oppassen, vindt Kraland. "En met een ETF voor wiet loop je weliswaar minder risico, maar daar zitten ook een heleboel dure aandelen in."

Kortom: er zijn zeker mogelijkheden voor de particuliere belegger, maar die moet zich er wel goed in willen verdiepen. Volgens Kraland kan het daarbij lonen ook goed te kijken naar bedrijven die zich niet bezighouden met wiet zelf, maar met afgeleiden en randproducten, zoals cannabischocola, vaporizers en wietdrankjes.

Grote bedrijven stappen in cannabisondernemingen

Dat daar kansen liggen, is ook niet onopgemerkt gebleven in het bedrijfsleven. Vooral brouwers hebben veel interesse in 'het groene goud'. Zo heeft Heineken-dochter Lagunitas in de Verenigde Staten een non-alcoholisch cannabisdrankje op de markt gebracht onder de naam Hi-Fi Hops.

Daarnaast investeerde Corona-brouwer Constellation Brands onlangs omgerekend nog eens 3,4 miljard dollar in Canopy Growth en nam het Amerikaanse tabaksbedrijf Alliance One International een meerderheidsbelang in Goldleaf Pharm en Canada's Island Garden.

Beursanalist Corné van Zeijl van Actiam tekent aan dat er momenteel wel sprake is van een hype. "Men gaat ervan uit dat de markten opengegooid worden. We hebben bubbels gehad aan het begin van 2017 en 2018 en nu lijkt er sinds een week of twee sprake te zijn van een revival van de hype. Bedrijven als Canopy en Aurora doen het weer uitstekend."

'Kijk naar ETF's, daar zit alles in'

Het aandeel Canopy Growth werd ten opzichte van een jaar geleden 460 procent meer waard, terwijl de koers van Aurora met 208 procent steeg. Beide zijn genoteerd aan de beurs van Toronto.

De bedrijven zitten een beetje in de hoek van de techstart-ups, vindt Van Zeijl. "Het is iets voor de avontuurlijke beleggers. Het is ook meer een speculatie dan een belegging."

De beursanalist is niet enthousiast over de onderliggende winstgevendheid van de cannabisbedrijven. Maar, stelt hij, als alle hooggespannen verwachtingen gaan uitkomen, zijn de aandelen niet overgewaardeerd. Hoewel veel van die verwachtingen wel al zijn ingeprijsd.

"Wees voorzichtig met wat je koopt", adviseert Van Zeijl. "Kijk naar ETF's, daar zit alles in. Dan koop je weliswaar ook de crap, maar ook de fondsen die het wel zullen overleven."

De eerder genoemde ETF Horizons Marijuana Life Sciences Index (HMMJ) volgt de North American Medical Marijuana Index. Hierin zijn onder meer GW Pharmaceuticals, Aurora Cannabis, Aphria, Cronis Group en Canopy Growth Corporation opgenomen.