Consumentenprijzen stijgen het hardst in vijf jaar

Dat is de grootste stijging in bijna vijf jaar tijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. In juni gingen de prijzen op jaarbasis nog met 1,7 procent omhoog.

Vooral woninghuren gingen in juli hard omhoog. Die waren in juli 2,3 procent hoger dan een jaar eerder, waardoor de huren ook de consumentenprijzen als geheel stuwden. Daarnaast werden elektriciteit en aardgas duurder.

De consumentenprijsindex is een belangrijke indicator van de inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft de prijsontwikkeling weer van een pakket goederen en diensten, zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Het begrip inflatie is breder, want bijvoorbeeld ook industriële producten, aandelen en grondstoffen veranderen van prijs.

In Europees verband wordt gekeken naar de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Hierin worden bijvoorbeeld de woninghuren niet meegenomen. Volgens deze maatstaf stegen de conusumentenprijzen met 1,9 procent in juli. In juni was dat nog 1,7 procent. In de eurozone steeg dit cijfer van 2 procent naar 2,1 procent.