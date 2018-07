Uurloon zelfstandigen stijgt door krapte harder dan dat van werknemers

Zelfstandigen profiteren daarmee meer van de krapte op de arbeidsmarkt dan mensen in loondienst, meldt ING dinsdag op basis van eigen onderzoek. Ondanks die stijging verdient een werknemer nog altijd ongeveer 35 procent per uur meer dan de gemiddelde zelfstandige.

Bekeken over een periode van tien jaar is het verschil veel minder groot. Sinds 2008 is de beloning per uur voor zelfstandigen gemiddeld met 19 procent opgelopen, terwijl de stijging voor werknemers neerkomt op ruim 16 procent.

De consumentenprijzen zijn in die periode met ruim 14 procent gestegen, wat betekent dat beide groepen erop vooruitgegaan zijn.

Hogere tarieven

De beloning per uur voor zelfstandigen hangt veel meer samen de economische ontwikkeling dan voor werknemers het geval is. Zij kunnen snel inspelen op de stijgende vraag en hogere tarieven bedingen. "Als de arbeidsmarkt nog krapper wordt, dan zullen zelfstandigen snel een groter deel van de koek opeisen", aldus de onderzoekers.

Werknemers daarentegen zijn voor een loonstijging afhankelijk van nieuwe cao-afspraken. Daarin was lange tijd sprake van terughoudendheid op het gebied van loongroei. Er is sinds het begin van 2018 wel sprake van een inhaalslag in cao's, volgens ING.

De verwachting is bovendien dat incidentele beloningen van werknemers zoals bonussen hoger zullen uitpakken dan in voorgaande jaren.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) constateerde eerder dit jaar dat de lonen in Europa in sommige landen flink stijgen en in andere landen nauwelijks. Ook Nederlandse werknemers zouden volgens het IMF wel wat meer mee mogen profiteren van de economische groei.