Fiscus keert kinderopvangtoeslag uit voor recordaantal kinderen

Het aantal kinderen waarvoor de toeslag werd uitbetaald, steeg in 2017 met 64.000 ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel het aantal kinderen in de dagopvang en op de buitenschoolse opvang (bso) afgelopen jaar steeg, werden er ongeveer evenveel kinderen als in 2016 opgevangen door erkende gastouders.

Ruim 62 procent van de huishoudens die vorig jaar kinderopvangtoeslag ontvingen, heeft een inkomen dat tot de 30 procent hoogste inkomens in Nederland gerekend kan worden. Het gaat dan ook vooral om tweeverdieners. Om de toeslag te krijgen, moeten beide partners werken, een opleiding of een traject naar werk volgen of deelnemen aan een inburgeringscursus.

In totaal keerde de fiscus in 2017 ruim 2,3 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit aan bijna 583.000 huishoudens. Gemiddeld ging het om een bedrag van 4.000 euro.

Huishoudens in de hoogste inkomensgroep declareerden gemiddeld ruim 7.000 euro aan kosten voor kinderopvang. In de lagere inkomensgroepen was dat ruim 1.000 euro minder. Dit komt vooral doordat huishoudens in de hoogste inkomensgroep gemiddeld de meeste uren declareerden.

Hoe hoger het besteedbaar inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage aan de opvangkosten. Voor huishoudens in de lagere inkomensgroepen kwam 10 procent van de gedeclareerde opvangkosten voor eigen rekening, in de hoogste inkomensgroep was dat de helft.