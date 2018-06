Deurwaarder mag voortaan minder in beslag nemen

Zo mag niet meer de hele bankrekening in beslag worden genomen, maar moet een deel van het tegoed tot de beschikking van de rekeninghouder blijven.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil met zijn voorstel voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden.

Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen, vindt hij.

Bij beslag op loon of uitkering geldt al dat een deel niet naar de deurwaarder gaat (de zogenoemde beslagvrije voet). Nu kan iemand snel in de problemen komen als beslag wordt gelegd op de bankrekening, terwijl diens loon of uitkering net is gestort. Dan blijft er niets over om van te leven, stelt Dekker.