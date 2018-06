Wisselen van energieleverancier kan bijna 400 euro per jaar schelen

Het aantal consumenten dat wisselt van energieleverancier blijft bovendien stijgen, meldt Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag. Volgens de toezichthouder zijn huishoudens zich ook steeds bewuster van de voordelen.

In de twaalf maanden tot aan 1 mei zijn 1,3 miljoen overstapverzoeken verwerkt. In de afgelopen drie jaar is 42 procent van de consumenten overgestapt. Ruim een kwart van de huishouden is nog nooit overgestapt. Dat aandeel was in 2015 nog 36 procent.

Volgens de ACM vinden consumenten het ook steeds makkelijker om leveranciers te vergelijken. Als consumenten overstappen, dwingen ze energiebedrijven daarmee volgens de toezichthouder om te concurreren. Dat leidt tot betere dienstverlening en lagere prijzen.

Ongeveer de helft van de consumenten wil het komende jaar leveranciers vergelijken, aldus de ACM.