Dit is wat je moet weten over de verzekering bij extreem weer

Als je van de schrik bekomen bent, is het vaak het beste om meteen te bellen met jouw verzekeraar om duidelijk te krijgen wat er gaat gebeuren, vertelt Rudi Buis, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars. "De verzekeraar zal jou dan adviseren en zal ook in de meeste gevallen het schadeherstelbedrijf voor jou regelen. Voor dit soort situaties betaal je eigenlijk premie."

In sommige gevallen kan een consument hebben afgesproken dat hij of zij zelf contact op moet nemen met schadeherstellers. "Maar er zijn ook heel veel polissen waarbij de verzekeraar het hele schadeherstelproces regelt. Dus dan zorgen zij ervoor dat een reparateur langskomt om de schade te herstellen."

Belangrijke tip als je zelf al iets provisorisch gaat herstellen: maak foto's of video's van de schade zodat duidelijk is wat er precies is gebeurd. Fraudeurs proberen na een storm of ander natuurgeweld ook andere schade te verhalen op de verzekeraar.

Door alvast beelden te maken, wordt het makkelijker om de verzekeraar te overtuigen van wat er echt gebeurd is. Buis benadrukt dat je dit natuurlijk pas moet gaan doen, als de storm is gaan liggen.

Windkracht 7

Voor storm gelden vaste regels. Verzekeraars keren voor de opstal- en inboedelverzekering uit vanaf windkracht 7.

Sommige verzekerden zullen een eigen risico hebben als het gaat om de opstalverzekering. Vaak gaat het om enkele honderden euro's, die verzekerden eerst zelf moeten betalen voordat de verzekeraar gaat vergoeden.

Een paar jaar geleden kwamen enkele Brabantse tuinders in de problemen toen bleek dat hun stormverzekering geen hagelschade dekte. Buis benadrukt dat in de verzekeringen van deze tuinders specifiek hagelschade niet was opgenomen. In de meeste opstalverzekeringen voor consumenten wordt elke vorm van stormschade wel vergoed.

Auto

Voor auto's ligt het iets anders. "Heb je een auto die allrisk ofwel casco, is verzekerd of een beperkt-cascoverzekering dan ben je verzekerd voor weerschade. Heb je alleen een WA-verzekering, dan ben je alleen verzekerd voor schade die je anderen toebrengt en dan valt een omgevallen boom of dakpan niet onder."

Eigenaren van zonnepanelen moeten even de polis erop na slaan. Hoewel ze goed vast horen te zitten, is er elke storm wel weer een melding dat er een paneel van een dak is gevallen.

De zonnepanelen kunnen vaak onder een opstalverzekering vallen als ze vastgemaakt worden aan het dak. Dit kan het best al meteen geregeld worden bij de installatie van de panelen.

Ondergelopen kelder

Als bij extreme regenval je kelder onder water loopt, dan dekt de inboedelverzekering dit meestal. Maar in sommige gevallen van waterschade zul je bot vangen bij je verzekeraar. Als de schade wordt veroorzaakt doordat je zelf een deur, raam of luik open hebt laten staan. dan dekt de verzekering dit niet.

Ook bij slecht onderhoud wordt de schade soms niet vergoed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verstopte regenafvoer langs je huis.