'Vele miljoenen aan schade door noodweer van dinsdag'

Vanwege het lokale karakter van de buien is het nog "onmogelijk" om een betrouwbare schatting te doen. Vrijdag hoopt de organisatie hier meer over te kunnen zeggen.

Normaal valt in heel mei gemiddeld 60 millimeter regen. Volgens Weerplaza is er op dinsdag in sommige plaatsen meer regen gevallen. In Maassluis viel 80 millimeter regen in korte tijd, terwijl in Nijmegen 70 millimeter viel.

De hoge luchtvochtigheid zorgde voor de lokale aard van de buien. "De buien waren 20 kilometer breed", vertelt meteoroloog Ben Lankamp. "Hierdoor kon er 70 millimeter regen in het ene deel van de stad, maar kon er aan de andere kant bij wijze van spreken nog buiten gezeten worden."

Interpolis

Per regio is nog niet te zeggen waar de schade van het noodweer het grootst is. Door het land waren er veel meldingen voor ondergelopen straten en ingestorte daken.

Verzekeraar Interpolis meldt dat de hoeveelheid meldingen aan woningschade dinsdag 40 procent hoger ligt dan op een gemiddelde dag. Bij de verzekeraar kwamen 215 meldingen van kapotte schuttingen en schuren binnen. Op een gemiddelde dag is dit 170.

Blikseminslag

ProRail noemt de problemen op het spoor van dinsdag "normaal". Er is nog geen schatting van de schade gemaakt. De vertragingen ontstonden met name door wateroverlast en twee omgewaaide bomen, er was geen sprake van ernstige schade.

In bovenleidingen zijn een aantal blikseminslagen geweest, maar het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. De inslagen kunnen de komende dagen nog voor problemen zorgen in het systeem.

Vliegbasis Leeuwarden

Het onweer heeft ook voor schade gezorgd op de vliegbasis Leeuwarden. Bij blikseminslag zijn er gaten in de hoofdbaan ontstaan. Een deel van de start-en landingsbaan was daardoor buiten gebruik. De gaten zijn reeds gevuld.

Toekomst

Hoewel de hoeveelheid regenval van dinsdag uitzonderlijk was, ziet Weerplaza dit soort weersomstandigheden steeds vaker voorkomen.

"Deze weersomstandigheden zullen heviger en frequenter voor komen", waarschuwt Lankamp. "Door de stijgende temperaturen in de wereld zal ook de luchtvochtigheid toenemen, hierdoor neemt de kans op zware buien toe."