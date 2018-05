Zorguitgaven voor vijfde jaar op rij minder hard gegroeid dan economie

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. De Nederlandse economie groeide vorig jaar 3,1 procent.

Per persoon is in 2017 in totaal 5.691 euro uitgegeven aan de zorg via de overheid, verzekeringen en eigen betalingen. Dit is een stijging van 86 euro in vergelijking met 2016.

De uitgaven aan aanbieders van kinderopvang stegen met 7,2 procent het meest. Dit komt neer op een bedrag van 3,9 miljard euro. Vorig jaar hadden dan ook 59.000 meer kinderen in vergelijking met 2016 recht op kinderopvangtoeslag.

Ook de uitgaven aan medisch-specialistische zorg zijn vorig jaar gestegen. In totaal werd 27,2 miljard euro betaald aan ziekenhuizen en aan andere aanbieders als zelfstandige behandelcentra, wat een stijging van 2,3 procent betekent.

Opvang

De uitgaven aan huisartsenpraktijken namen toe met 3,4 procent. Tot deze zorg wordt ook multidisciplinaire zorg gerekend, zoals voor mensen met astma.

Vorig jaar werd wel aanzienlijk minder uitgegeven aan maatschappelijke opvang. De kosten daalden met 7,5 procent tot 1,8 miljard euro, wat vooral kwam door de lagere uitgaven voor opvang van asielzoekers (0,15 miljard euro).