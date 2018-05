Nederlanders besteden meer bij webwinkels uit andere EU-landen

In alleen het vierde kwartaal van 2017 ging het om een bedrag van ongeveer 400 miljoen euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De verkopen via in Nederland gevestigde webwinkels zijn in het vierde kwartaal met 21 procent gegroeid. Het gaat daarbij om zowel pure webwinkels als bedrijven met online en fysieke winkels.

Van 2015 tot en met het eerste kwartaal van 2017 groeide de omzet van Nederlandse webwinkels bijna elke keer minder hard dan de Nederlandse omzet van webshops uit andere lidstaten.

Drie kwartalen

In de laatste drie kwartalen van 2017 groeiden de verkopen van Nederlandse webwinkels wel even hard of zelfs harder. De omzet groeide telkens met 21 procent. Bij de buitenlandse webwinkels ging het om stijgingen van respectievelijk 14, 21 en 14 procent.

Over het hele jaar was de gerealiseerde groei ongeveer even groot als de Nederlandse omzet van webwinkels uit andere EU-landen.

Voorlopige cijfers

Het statistiekbureau benadrukt dat het gaat om voorlopige cijfers op basis van een nieuwe methode die nog in ontwikkeling is. De foutmarge is zo'n 5 procent.

Buitenlandse webwinkels die jaarlijks voor meer dan 100.000 euro aan Nederlandse consumenten verkopen, zijn verplicht om btw-aangifte te doen. Het CBS heeft deze aangiften voor het onderzoek gebruikt.

Webwinkels met een kleinere omzet in Nederland zijn dus niet in het onderzoek meegenomen.