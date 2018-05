Getto-uitkering WOII telt niet meer mee voor verzamelinkomen

Ongeveer driehonderd Nederlanders ontvangen vanuit Duitsland een belastingvrije vergoeding, omdat ze in WOII in een getto hebben gewoond of daar dwangarbeid hebben gedaan. Deze inkomsten worden meegerekend als bijvoorbeeld de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering wordt vastgesteld.

Dat een getto-uitkering tot het inkomen wordt gerekend, ''druist bij menigeen in tegen het rechtvaardigheidsgevoel'', schrijven staatssecretarissen Snel van Financiën en Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer. In het verleden zijn er Kamervragen over gesteld.

Besloten is dat de getto-betaling voortaan een onder de zogenoemde eindheffing vallende uitkering van publiekrechtelijke aard is. Door die fiscale truc wordt het bedrag niet doorberekend in de inkomsten uit werk en woning.