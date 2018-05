Vermogensbeheerder Antaurus moet verlies op opties vergoeden

De zaak was aangespannen door twee klanten, die hun beleggingsportefeuille bij Antaurus in acht jaar tijd 60.000 euro in waarde hadden zien dalen. Ze hadden gekozen voor een neutraal beleggingsprofiel.

De klanten betoogden dat de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder in tegenspraak waren met dat neutrale profiel. Daarbij vielen ze vooral over de ongeveer duizend transacties die zijn uitgevoerd in risicovolle opties.

De Commissie van Beroep van Kifid oordeelt dat het handelen in dit soort optieconstructies op zich wel te verenigen is met een neutraal beleggingsprofiel. De beheerder moet dan wel goed kunnen uitleggen met welk doel hij hiervoor kiest en dat kan Antaurus onvoldoende, luidt het oordeel.

Het schadebedrag is opgebouwd uit direct koersverlies op de opties, transactiekosten en gederfd rendement.

Eerder had de Geschillencommissie geoordeeld dat de klanten zelf schuld hebben aan de beleggingsschade, maar het beroepsorgaan is het daar niet mee eens. Antaurus had zich moeten houden aan de afgesproken beleggingsstrategie.