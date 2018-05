Ook procedure tegen nieuwe opzet vermogensbelasting

Dit meldt de bond dinsdag. Voor dit jaar is de opzet voor de vermogensbelasting aangepast, maar er wordt nog steeds belasting over een fictief rendement betaald en daar heeft de bond kritiek op.

Voor de aangifte over 2017 heeft de overheid een verdeelsleutel gemaakt. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat particulieren met een groter vermogen meer rendement maken. De bond noemt deze nieuwe opzet een cosmetische aanpassing en wil dat er belasting wordt geheven op het daadwerkelijk behaalde rendement.

"Het confronteert belastingplichtigen nog steeds met een buitensporige belastinglast. Met name de belastingbetaler die spaart voor een aanvullend pensioen of spaarzaam leeft, wordt geraakt", aldus Cor Overduin van accountantskantoor Grant Thornton, die de bond bijstaat in de zaak.

Aangifte 2014

Eerder was de bond al een juridische procedure gestart tegen de vermogensrendementsheffing voor de aangifte over 2013 en 2014. In die aangifte werd uitgegaan van een rendement van 4 procent op het vermogen. Op dat rendement werd vervolgens 30 procent belasting betaald.

Zo'n vijftienduizend mensen tekenden toen bezwaar aan. Begin dit jaar oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dat het aan de overheid en niet aan de rechter is om de hoogte van de vermogensbelasting te bepalen, hoewel het hof een rendement van 4 procent niet realistisch vond.