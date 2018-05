Nederlanders betalen onderling meer met smartphone

Dit melden De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland dinsdag na gezamenlijk onderzoek.

In 2017 werden via smartphones 96 miljoen transacties gedaan tussen consumenten. Hiermee heeft de smartphone een aandeel van 21 procent. Contant geld is met een aandeel van 72 procent nog steeds verreweg de belangrijkste manier waarop Nederlanders onderling afrekenen. In totaal deden familieleden, vrienden, collega’s en kennissen 459 miljoen betalingen aan elkaar.

Bij giften aan goede doelen, collectes (244 miljoen transacties) en uitgaven voor school of sport (98 miljoen transacties) gebruiken consumenten minder vaak de smartphone.

Kassa

Aan de kassa betalen Nederlanders liever met de pinpas. In 58,1 procent van de gevallen wordt gepind, terwijl 41,1 procent van de betalingen contant wordt afgerekend.

Vooral jongeren, in de leeftijd van negentien tot 24 jaar, gebruiken elektronische betaalmiddelen. In drie van de vier gevallen wordt de smartphone gebruikt om elektronisch geld over te maken. Bij de helft van de onderlinge betalingen wordt de smartphone gebruikt. In winkels wordt maar drie op tien aankopen met contant geld betaald door jongeren.

Als onderscheid wordt gemaakt op geslacht, blijkt dat vrouwen onderling vaker elektronisch afrekenen. Dit verschil ontstaat doordat vrouwen vaker betalen met de smartphone.