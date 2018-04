Consumentenbond vindt uitvaartsector 'schimmig' over kosten

Bijna 90 procent van de uitvaartverzorgers wil geen vragen beantwoorden over hun tarieven. Daarnaast heeft ruim 40 procent van de uitvaartondernemingen geen prijzen op de website staan.

De Consumentenbond vroeg 180 uitvaartverzorgers - groot en klein, verspreid over Nederland - een vragenlijst in te vullen over hun tarieven. Deze gingen over het basistarief en de kosten voor aanvullende diensten, zoals drukwerk, verzorging van de overledene, opbaren, vervoer en het gebruik van de aula en condoleanceruimte.

Slechts twintig uitvaartverzorgers vulden de lijst in. De rest reageerde niet of gaf aan geen tijd te hebben of niet mee te willen werken. Van deze 180 uitvaartondernemingen hebben er bovendien 75 geen tarieven op hun website staan, aldus de bond.

Kostenoverzicht

Uit een enquête onder zeventienhonderd panelleden blijkt volgens de Consumentenbond dat een kwart van de respondenten voorafgaand aan een uitvaart geen overzicht van de totale kosten kreeg. De Consumentenbond constateert ook grote prijsverschillen. Zo zou het basistarief voor een uitvaart variëren van 985 euro tot 2.550 euro, een massief eiken kist kost tussen de 375 euro en 1.185 euro en een afscheidsbijeenkomst van een uur tussen de 85 euro en 1.380 euro.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: "Uitvaartverzorgers zouden veel transparanter moeten zijn over hun tarieven. Consumenten hebben al genoeg aan hun hoofd als ze een uitvaart moeten regelen. In zulke moeilijke tijden wil je niet hoeven gissen naar de kosten van een uitvaart. Als uitvaartondernemers hun tarieven online vermelden, weten consumenten vooraf waar ze aan toe zijn."