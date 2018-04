Reiziger heeft ook recht op compensatie bij spontane pilotenstaking

Als een luchtvaartmaatschappij onverwacht een reorganisatie aankondigt, valt een staking onder de normale risico's van een luchtvaartbedrijf. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag bepaald in een zaak rond het Duitse TUIfly.

Luchtvaarbedrijf TUIfly kondigde in 2016 een herstructurering aan waar het cabinepersoneel het niet mee eens was. Zij meldden zich massaal ziek als protest.

Door de staking werden vele vluchten gecanceld of meer dan drie uur vertraagd. TUIfly weigerde de compensatie (250 tot 600 euro per passagier) te betalen. Volgens het bedrijf was de staking een ‘buitengewone omstandigheid’ en daarom zou TUIfly niet verplicht zijn om te compenseren.

De kwestie belandde bij de Duitse rechter en die legde de zaak voor aan het Europese Hof. Dat oordeelt nu dat een spontane staking hoort bij de normale risico’s van een luchtvaartbedrijf.

In dit geval had het bedrijf invloed op de staking. Een beroep op overmacht of 'buitengewone omstandigheden' is daarom niet gerechtvaardigd en daarom hebben passagiers recht op compensatie.