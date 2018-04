Overzicht houden over je financiën doe je zo

Automatische incasso's, speciale online abonnee-omgevingen en een overvolle mailbox: digitalisering maakt overzicht houden over je rekeningen niet per se eenvoudiger. Volgens het Nibud hebben vooral ouderen moeite met digitale omgevingen. Ook jongeren (18 tot 35 jaar) vinden het lastig om overzicht te houden, bijvoorbeeld omdat zij geen eenduidig systeem hebben.

"Wie geen overzicht heeft staat vaker rood", waarschuwt Karin Radstaak van het Nibud. De organisatie heeft een aantal tips om meer grip te krijgen op je inkomsten en uitgaven.

1. Maak een keuze: online of offline

Het Nibud beveelt aan een keuze te maken: een administratie volledig op papier of volledig online. Dat maakt het makkelijker om rekeningen, afschriften of contracten terug te vinden. Stap je over van offline naar online, scan dan alle belangrijke documenten.

Wie zijn administratie opslaat op de computer, moet zorgen voor een goede virusscanner en regelmatig back-ups maken (bijvoorbeeld op een usb-stick). Je kunt ook kiezen voor opslag in de cloud. Dan kun je altijd bij je gegevens, ook op een andere pc. Het nadeel is dat Nibud twijfelt over de privacy-garantie van aanbieders als Google, Dropbox en Microsoft.

2. Orden je geldzaken

​"Het voordeel van papier is dat je alles op dezelfde manier in een map kunt ordenen", zegt Radstaak. "Online heb je te maken met je mail, met speciale 'mijn-omgevingen' (bijvoorbeeld mijn.ns.nl, mijn.waternet.nl, mijn.belastingdienst.nl, red.) en andere losse documenten. Kies je voor een online administratie, zorg dan dat je alles op dezelfde manier opslaat."

Je kunt bijvoorbeeld alles in je mail opslaan of een aparte map maken. Welke optie je ook kiest, wees consequent. Radstaak: "Download alle bestanden uit mijn-omgevingen. Sleep ze naar de goede map of mail ze naar jezelf. Zorg in elk geval dat ze niet in je downloads-map blijven staan."

3. Betaal rekeningen zo snel mogelijk

Te laat betalen betekent boetes, dus doe het zo snel mogelijk. Radstaak: "Als je je bankzaken online regelt kun je de betaling vast klaarzetten met de betaaldatum erbij. Zo wordt de rekening automatisch op tijd betaald."

4. Stel meldingen in voor mijn-omgevingen

Talloze instanties hebben zogenaamde mijn-omgevingen. Je moet dan inloggen op de website om rekeningen te zien en te betalen. "Stel in dat je een melding per mail krijgt als er een bericht is", adviseert Radstaak. "Als je zo'n melding krijgt, bekijk de mijn-omgeving dan meteen. Download rekeningen en afschriften en bewaar ze bij de rest van je administratie."

5. Bekijk dagelijks je e-mail en brievenpost

Kies een moment op de dag waarop je alle post en mail doorneemt. Radstaak: "Vroeger kon je eens per dag je brievenbus legen, e-mail komt 24 uur per dag. Sommige betaalmeldingen krijg je midden in de nacht. Neem dus dagelijks je berichten door en sla ze op."

6. Wekelijks bijwerken en betalen

Het Nibud adviseert om wekelijks alle berichten door te nemen en rekeningen te betalen. Plan een vast moment in de week, zet het in je agenda en maak er een gewoonte van.

7. Maak een gezamenlijk mailadres

Ben je samen met je partner verantwoordelijk voor de administratie? Zorg dan dat je beide op de hoogte bent van de inkomsten en uitgaven. Maak bijvoorbeeld een e-mailadres voor de administratie: administratiedewit@mail.nl

8. Bespreek het

Een gezamenlijke ordening is niet genoeg. Plan maandelijks een moment om de financiële administratie samen te bespreken.

9. Maak een jaarplanning

Niet iedere maand is hetzelfde wat betreft inkomsten en uitgaven. In mei houdt je misschien over als je vakantiegeld krijgt, terwijl je in december veel verlengingen moet betalen. Daar kun je op anticiperen door een jaarplanning te maken.

Radstaak: "Zet alle inkomsten en uitgaven in een excelsheet. Zo voorkom je verrassingen." Hier kun je een voorbeeld van zo'n excelbestand downloaden.

10. Hulp van een coach

Wie het toch moeilijk vind om orde aan te brengen, kan meedoen met het gratis coachingprogramma van het Nibud. Via mail krijg je tips om je financiële administratie te regelen, zowel on- als offline. Kom je er nog steeds niet uit? Dan kun je bij bepaalde instanties gratis hulp krijgen van een vrijwilliger.