'Een op de vijf consumenten koopt in 2021 via stemgestuurde techniek'

Die verwachting spreekt het economisch bureau van ABN Amro uit in een donderdag gepubliceerd rapport.

In het onderzoek staat dat op dit moment 10 procent van de Nederlandse consumenten bereid is een product te kopen via een app of apparaat dat zijn stem herkent. Richting 2021 is dit al 18 procent. Zo'n 30 procent van de Nederlandse consumenten verwacht in 2021 regelmatig iets te kopen via een stemgestuurd apparaat.

Via een spraakassistent zoals Siri, Assistant of Alexa is het mogelijk om bestellingen bij winkels te plaatsen door ze hardop uit te spreken. Dat kan bijvoorbeeld via apps van supermarkten op smartphones en slimme luidsprekers.

Gemak is het belangrijkste argument om spraakgestuurde apparaten te gebruiken. Consumenten gebruiken ook het liefst hun eigen smartphone in plaats van een apart stemgestuurd apparaat. Ze zijn vooral bereid stemgestuurde aankopen te doen bij supermarkten, elektronicawinkels en drogisterijen.

Privacy

Veiligheid en privacy zijn belangrijke thema's voor consumenten. Zo heeft 42 procent van de consumenten nog vraagtekens bij de betrouwbaarheid van stemgestuurd winkelen.

Henk Hofstede van ABN Amro adviseert bedrijven daarom te investeren in veiligheid van de techniek. Hofstede: "Retailers moeten hoge prioriteit geven aan privacy en de bewaking van consumentendata, om nog bestaande drempels voor consumenten weg te nemen."

Voordelen

Steeds meer retailers zijn namelijk enthousiast over stemgestuurd winkelen. Ruim 60 procent ziet deze techniek als een kans en wil het binnen drie jaar aanbieden.

Winkeliers denken dat stemgestuurde diensten het aankoopproces makkelijker maken en dat het hun bedrijf toekomstbestendiger maakt. Bovendien verwachten ze een sterke groei van stemgestuurd kopen als koopkanaal.

Op dit moment is 10 procent van de retailers bezig met spraakgestuurd winkelen. Nederlandse supermarktketens testen nu al met spraakgestuurde apps en apparaten.

Supermarkten

Zo heeft Albert Heijn Siri aan de Appie-app toegevoegd, test de winkelketen met slimme online boodschappenlijstjes en wil AH samenwerken met Google Home. Ook Jumbo test mogelijkheden om producten via spraak te bestellen. En Picnic heeft al een techniek ontwikkeld waarmee de boodschappendienst kan aansluiten bij Amazon.

Volgens ABN Amro zullen meer retailers aansluiting zoeken bij bestaande platformen. Zij zouden hun opties openhouden, omdat niet duidelijk is welk platform in ons land dominant wordt.