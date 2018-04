Nederlandse prijzen voor stroom in winter relatief laag

Wanneer de meterstanden oplopen, stijgen de prijzen in bijvoorbeeld België veel harder dan in ons land. Dat berekende hoogspanningsnetbeheerder TenneT in een rapport over de elektriciteitsmarkt in 2017.

De prijs per megawattuur was in Nederland in de afgelopen lente en zomer vrijwel gelijk aan die bij de zuiderburen. Dat verschil liep het afgelopen najaar echter op tot circa 20 euro per megawattuur. Ook in Frankrijk steeg die prijs in de koude maanden harder dan hier.

De lagere prijzen in Nederland zijn volgens TenneT mede te danken aan de vele verbindingen met elektriciteitsnetwerken over de grens. Daardoor wordt de distributie efficiënter. Daarnaast exporteerde Nederland in de winters van 2016 en 2017 elektriciteit.

In doorsnee stegen de elektriciteitsprijzen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk vorig jaar licht door hogere prijzen voor gas en steenkool. De gemiddelde prijs per megawattuur lag in 2017 op een kleine 41 euro.