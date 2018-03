Verzekeraars melden meer gevallen van verzekeringsfraude

In totaal ging het om ruim 5.200 zaken, meldt CBV donderdag.

Gesjoemel met autoverzekeringen, opstal- en inboedelverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen kwam in 2017, evenals in eerdere jaren, het vaakst voor.

Sommige mensen bedachten bijzondere manieren om hun verzekeraar voor de gek te houden. Zo had iemand een woninginbraak in scène gezet, waarbij hij alle spullen tijdelijk elders had geparkeerd. En een ondernemer gaf na een brand een veel grotere voorraad op om een hoger bedrag te claimen.

Een ander probeerde de verzekeraar op te lichten door te zeggen dat een houten opbouw van de woning ernstig was beschadigd door zware sneeuwval. Maar op de bewuste datum bleek er volgens het KNMI helemaal geen sneeuw te zijn gevallen.

Zorg

Het aantal gemelde gevallen van fraude met zorg- en ziektekostenpolissen nam vorig jaar sterk af. In 2016 was er nog een toename.

Maar verzekeraars zijn inmiddels alerter geworden op een constructie, waarbij neppersoneel eerst forse loonsverhogingen kreeg en kort daarop massaal ziek werd. Waarna vervolgens de verzekering werd aangesproken.

In 2017 was er met 87 meldingen wel een toename van het aantal frauduleuze letselschadeclaims. In 2016 ging het nog om twintig meldingen.