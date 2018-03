Reiziger kan na gemiste aansluiting claim indienen in land van eindbestemming

Dit is mogelijk als de verschillende vluchten door de reiziger in één keer samen zijn geboekt en de latere aankomst op de eindbestemming het gevolg is van een incident bij de eerste vlucht, oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie woensdag.

De rechters in de andere lidstaat mogen luchtvaartbedrijven uit andere lidstaten in dat geval oproepen een compensatie te betalen.

De zaak draait om passagiers die bij Air Berlin en Iberia twee keer rechtstreeks aansluitende vluchten van Spanje naar Duitsland hebben geboekt. In beide gevallen liepen de consumenten vertraging op bij de eerste binnenlandse vlucht in Spanje, waardoor ze hun tweede vlucht naar Duitsland hebben gemist.

In het ene geval waren ze ongeveer vier uur vertraagd en de andere keer dertien uur. De reizigers hebben vervolgens compensatie geëist bij Air Nostrum. Dit bedrijf heeft namens Iberia en Air Berlin de vluchten uitgevoerd.

Bevoegd

Een Duitse rechter betwijfelde of de Duitse rechterlijke instanties bevoegd zijn om uitspraak te doen over deze kwestie en vroeg het hof om verduidelijking. Het hof oordeelt nu dat de eindbestemming in Duitsland kan worden beschouwd als de plaats van uitvoering van zowel de tweede vlucht als de eerste binnenlandse vlucht in Spanje.

"Hieruit volgt dat de Duitse rechterlijke instanties in beginsel bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen tot compensatie tegen een buitenlandse luchtvaartmaatschappij als Air Nostrum."

Geen contract

Ook maakt het hierbij niet uit dat de vertraging is ontstaan bij een luchtvaartmaatschappij waar de reizigers zelf geen contract mee hebben afgesloten. Volgens het hof mag worden verwacht dat dit bedrijf de gemaakte afspraken jegens in dit geval Air Berlin en Iberia nakomt.

"Volgens het hof is het voor een luchtvaartmaatschappij die, zoals Air Nostrum, slechts de eerste vlucht van punt A naar punt B uitvoert, voldoende voorspelbaar dat de luchtreizigers bij de gerechten van punt C een geding tegen haar aanhangig kunnen maken."