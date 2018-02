'Huismerk gemiddeld 36 procent goedkoper dan A-merk'

Vooral bij Dirk zijn de prijsverschillen groot. Daar ging het gemiddeld om 40 procent. Aldi en Lidl zijn evenwel nog steeds het goedkoopst wat betreft huismerken, maar het verschil met de andere supermarkten is wel kleiner geworden: in 2015 waren zij nog zo'n 20 tot 22 procent voordeliger, nu 15 procent.

Met A-merken zijn Picnic, Dirk en Hoogvliet het goedkoopst. Aldi en Lidl voeren nauwelijks A-merken.

De Consumentenbond peilde in december vorig jaar de prijzen van de vijftien grootste supermarktketens én online-bezorgsupermarkt Picnic. Bij de peiling werden in totaal zevenduizend prijzen genoteerd, van honderdvijftig A-merken en honderdtwintig huismerkproducten.

Interne prijsverschillen

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat Jumbo en Hoogvliet intern grote prijsverschillen hanteren, vooral met A-merken. Oftewel de ene Jumbo of Hoogvliet is volgens de Consumentenbond duurder dan de andere. De Consumentenbond vond drie verschillende prijsniveaus bij Jumbo-supermarkten en twee niveaus bij Hoogvliet-supermarkten.

Zo kan het ene pak koffie bij een Jumbo-supermarkt in Breda 5,99 euro kosten, terwijl in Terheijden, even buiten Breda, hetzelfde pak bij dezelfde keten 6,85 euro kost.

Zelfs binnen dezelfde stad kan het prijsverschil fors oplopen. Een Hoogvliet-supermarkt aan de Theresiastraat in Den Haag verkocht een fles wasmiddel voor 4,99 euro. Aan de Leyweg wordt dezelfde fles wasmiddel voor 7,29 euro verkocht.

In Friesland, Groningen en Limburg zijn er bijna alleen maar duurdere Jumbo’s, meer richting de Randstad zitten de goedkopere winkels. Ook bij Hoogvliet blijken supermarkten onderling soms in prijs te verschillen.

Prijsgarantie Jumbo

In een reactie geeft Jumbo aan dat de supermarkt met haar prijsgarantie de laagste vaste prijzen garandeert in alle plaatsen waar de winkel is gevestigd.

"Dit betekent automatisch dat de prijzen van producten kunnen variëren afhankelijk van de lokale concurrentie in een betreffende plaats", aldus een woordvoerder van Jumbo.

"Bovendien passen wij altijd onze prijs aan wanneer een andere supermarkt in een marktgebied de vaste prijzen van een bepaald product verlaagt."

Jumbo controleert met prijsmeters elke dag de prijzen van andere supermarkten en online. "Ook met lokale prijsaanpassingen kunnen de prijzen in onze winkels en online dus per plaats verschillen", zegt de woordvoerder.

Als een klant ondanks de aandacht van Jumbo toch een product vindt dat elders blijvend goedkoper wordt aangeboden, dan past de supermarkt de prijs aan en krijgt de klant die de prijsmelding doorgeeft als dank het product gratis.

Hoogvliet

Ook Hoogvliet laat bij monde van een woordvoerder weten dat de interne prijsverschillen bij de eigen filialen vooral met concurrentie in de omgeving te maken hebben. Bij de genoemde fles wasmiddel was er bijvoorbeeld sprake van een langlopende aanbieding van een concurrent op het moment dat de Consumentenbond onderzoek deed, aldus Hoogvliet.