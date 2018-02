'Pinnen aan de deur levert goede doelen meer op'

Collectanten van goede doelen haalden in de laatste drie maanden van vorig jaar met een pinbus gemiddeld 3,75 euro per gever op, de gemiddelde contante donatie ligt op 1,50 euro.

Gewoonlijk halen collectanten met een gewone collectebus in doorsnee 65 euro per bus op. Met een pinbus is de opbrengst gemiddeld 141,50 euro. Van dat bedrag wordt 33,50 euro met een pinpas of mobiele telefoon betaald, 108 euro wordt contant in de bus gestopt.

Een kwart bestaat uit pinbetalingen. ''Met deze cijfers bewijst de nieuwe collectebus zich als succesvolle innovatie voor de goede doelen'', aldus Peter Schoof, voorzitter van stichting Collecteplan, vertegenwoordiger van 25 landelijk collecterende goede doelen in Nederland.

Koudwatervrees

De pincollecte speelt in op de ontwikkeling dat steeds meer mensen weinig of geen contant geld in huis hebben. De goede doelen besloten daarom uit te proberen of pinbetalingen een alternatief zijn.

Sinds september vorig jaar kan contactloos, met pin of contant worden betaald in de proefgemeenten. De pinbussen worden door de goede doelen per collecteweek aan elkaar doorgegeven.

Volgens de stichting Collecteplan zijn ook de collectanten enthousiast en voelen zij zich veiliger op straat. Wel blijken gevers soms koudwatervrees te hebben. Schoof: ''Ze pinnen volop in de winkels, maar zijn de collectebus met pin nog niet gewend. We verwachten dan ook dat het aantal pintransacties bij collecteren aan huis nog verder zal stijgen.''