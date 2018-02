Letse bank failliet verklaard na problemen door beschuldiging witwasserij

Eerder had de centrale bank al de betalingen van de bank bevroren. Dat was al een ongeziene maatregel. Nu stelt de ECB vast dat de bank helemaal niet meer levensvatbaar is. Een redding is niet aan de orde, want de financiële stabiliteit komt niet in het gedrang.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten was bij ABLV onder meer sprake van transacties die zijn gelinkt aan Noord-Korea. ABLV ontkent de beschuldigingen en ziet zichzelf ook niet als failliet. ''De bank is van mening dat alle voorwaarden van de regulator zijn vervuld om de activiteit te hervatten", aldus een verklaring.