Vlucht geannuleerd door staking? Lees waar je recht op hebt

In het geval van Transavia komt die compensatie in de vorm van een vervangende vlucht, eventueel bij een andere maatschappij, of een vergoeding van de ticketprijs als reizigers ervoor kiezen niet meer te reizen. Transavia heeft al gemeld dat de meeste gedupeerden maandag alsnog naar hun bestemming vliegen.

Daarnaast kunnen reizigers ook recht hebben op een financiële vergoeding, hoewel dit vaak afhangt van de precieze omstandigheden van een vlucht, vertelt Beryl Hetharia, jurist bij het Europees Consumenten Centrum (ECC) in Nederland.

Afhankelijk van de vliegafstand en van hoeveel uren later een reiziger aankomt dan verwacht, gaat het om een bedrag van 250, 400 of 600 euro. Als blijkt dat je met de vervangende vlucht alsnog weinig vertraging oploopt bij aankomst op bestemming, kan het zijn dan je geen recht op een geldvergoeding hebt.

Advies

Hetharia adviseert mensen gratis advies in te winnen bij het ECC. Als de vliegmaatschappij niet over de brug komt, kunnen gedupeerden verder gratis een klacht indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport die vervolgens een oordeel zal vellen.

Claimbureaus kunnen het hele proces ook uit handen nemen, maar vragen daar wel een vergoeding voor.

Buitengewone omstandigheden

De aansprakelijkheid van de vliegmaatschappij houdt op wanneer vluchten worden geschrapt om buitengewone omstandigheden. Dan gaat het bijvoorbeeld om stakingen buiten de vliegmaatschappij van bijvoorbeeld douanepersoneel of luchtverkeersleiders. Ook slecht weer of schade aan het vliegtuig buiten de schuld van de luchtvaartmaatschappij vallen hieronder.

Wel moet de vliegtuigmaatschappij in alle gevallen zorgen voor de passagier. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om zorgen voor eten of drinken of het faciliteren van onderdak.