CPB ziet belastingdruk voor eenverdieners oplopen

In een nieuw rapport dat donderdag is gepubliceerd, vraagt het belangrijke adviesorgaan van het kabinet zich af of dat rechtvaardig is.

Berekeningen wijzen uit dat de belastingdruk voor eenverdieners in de toekomst zelfs hoger wordt dan die voor tweeverdieners. Dit laatste is opmerkelijk, zegt het CPB. Eenverdieners hebben immers een lager bruto-inkomen.

Grens

Ook als gekeken wordt naar wat efficiënt is, dan loopt het huidige fiscale beleid tegen de grens aan, constateert het bureau. ''Een hogere belasting voor eenverdieners met jonge kinderen kost de overheid inmiddels zelfs geld.''

Het CPB noemt ook enkele manieren om de belastingdruk voor eenverdieners wat te verlagen. Dat zou kunnen door een verhoging van het kindgebonden budget of het introduceren van een overdraagbare algemene heffingskorting voor stellen met jonge kinderen.

Tweeverdieners

Daarnaast zou de belastingdruk bij tweeverdieners opgeschroefd kunnen worden door een verlaging van de combinatiekorting of de kinderopvangtoeslag.

Het CPB merkt wel op dat al deze maatregelen ten koste gaan van de arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vooral vrouwen.

Het afgelopen decennium stond het fiscale beleid in Nederland erg in het teken van juist het vergroten van die twee zaken. De keerzijde hiervan is echter dat de verschillen in inkomen tussen een- en tweeverdieners zijn opgelopen, zegt het CPB.