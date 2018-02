'65-plussers trekken de kar bij aanhoudende groei vakantieboekingen'

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro, in samenwerking met de brancheorganisatie ANVR en het Nationaal Ouderenfonds. Vorig jaar herstelde de reisbranche zich al van een slap 2016, met een groei van 13 procent in de eerste drie kwartalen.

Ouderen

In de afgelopen vijf jaar is het aantal geboekte vakanties door ouderen gestegen met 13 procent. In dezelfde periode daalde het aantal vakanties van reizigers jonger dan 65 jaar met 6 procent.

Bovendien geven ouderen meer uit aan hun tripjes dan mensen onder de 65. Het verschil is het grootst bij korte vakanties: ruim een kwart.

ABN Amro verwacht dat de bestedingen van 65-plussers aan vakanties in de komende vijf jaar met een half miljard, of met 100 miljoen euro per jaar, zullen stijgen.

Online

Het percentage online gekochte reizen gaat ook verder toenemen in de komende jaren. In de afgelopen vijf jaar groeide dit percentage al met 45 procent.

Er zijn daarbij ook minder ouderen die zich geremd voelen om via internet een reis te boeken. In 2016 boekte bijna een kwart van alle 65-plussers de vakantie online.

Hoogseizoen

In de tijd van het jaar waarin mensen erop uitgaan zitten grote verschillen. Nog geen kwart van de ouderen gaat tijdens het hoogseizoen op vakantie.

Mensen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben, zitten veel meer vast aan de drukke maanden. Bijna de helft van deze groep boekt een reis in het hoogseizoen.

Drempels

Toch is het niet voor alle 65-plussers haalbaar om een droomreis te maken. Voor 37 procent van de ouderen is hun lichamelijke conditie aanleiding om niet op vakantie te gaan. ''Aanbieders kunnen waarde toevoegen door drempels letterlijk weg te nemen'', zegt onderzoeker Stef Driessen van ABN Amro.

''Accommodaties met speciale voorzieningen - zoals een lift, een digitale butler en goede verbindingen naar dagactiviteiten - hebben een streepje voor. Aanbieders die hierover communiceren, krijgen toegang tot een markt die in de komende jaren alleen maar gaat groeien.''