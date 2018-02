'Klant gemangeld tussen ING en klachtenloket Kifid'

De klant heeft te maken met een steekspel tussen ING en het klachteninstituut Kifid, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag.

De zaak draait om een lening met variabele rente, een product waarover wel meer klachtenprocedures lopen bij Kifid. Klanten stappen bijvoorbeeld naar het instituut om aan te vechten dat de bank eenzijdig de risico-opslag bij een dalende rente verhoogt.

Als het vervolgens tot een beroepszaak komt, moet de bank de proceskosten betalen. Dat staat expliciet in het reglement van Kifid. Maar in dit geval zou de eerder genoemde klant voor de proceskosten moeten opdraaien.

Gelijk

De klant kreeg vorig najaar gelijk van het Kifid: de opslag op zijn lening is ten onrechte verhoogd. Maar in dit geval is het ING volgens FD na veel juridisch geharrewar gelukt om onder die verplichting uit te komen.

Hij zegt in de krant dat de bank nu met peperdure advocaten aankomt om de zaak alsnog te winnen. ''Als ik me daar fatsoenlijk tegen wil verweren, ben ik meer kwijt aan advocatenkosten in hoger beroep dan wat ik in eerste instantie kreeg aan schadevergoeding.''

Uniek

Hoe het kan dat ING de regels van Kifid in het eigen voordeel heeft kunnen uitleggen, is onduidelijk. Het klachteninstituut zegt alleen dat het een unieke situatie is en belooft met de klant in overleg te gaan over een oplossing.

ING zegt tegen de krant zich aan de regels van het Kifid te houden. Als de beroepscommissie alsnog beslist dat de bank de proceskosten moet betalen, zal ING dat naar eigen zeggen doen.