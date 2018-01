Aantal BKR-geregistreerden met betalingsachterstand daalt

Sinds de organisatie in 2012 begon met de zogeheten kredietbarometer is het percentage nog niet zo laag geweest, meldt het BKR dinsdag. In dat jaar had 7,5 procent van de geregistreerden een betalingsachterstand.

Bij het BKR staan 10,4 miljoen personen in het systeem. In 2012 waren dit er nog 8,8 miljoen. Een van de redenen van die groei is dat nu ook kleinere kredieten worden geregistreerd. Ook private leasecontracten en mobiele telefoonkredieten worden in het systeem opgenomen.

Ondanks die groei neemt naast het relatieve aandeel ook het absolute aantal personen met achterstanden af. "De piek van betalingsachterstanden zagen we op 1 juli 2015 toen er bijna 778.000 mensen een achterstand op hun krediet hadden, omgerekend 9,4 procent", aldus bestuurder Peter van den Bosch. "We gaan nu dus alweer tweeënhalf jaar de goede kant op."