Storingen bij ABN Amro en ING verholpen na DDoS-aanval

Een woordvoerder van ABN Amro laat zondagavond weten dat de storing 2,5 uur duurde. De bank maakte dit uit voorzorg pas later bekend. ABN Amro biedt de klanten nogmaals excuses aan voor het ongemak.

Zondagavond rond 19.00 uur kreeg de bank te maken met de derde aanval van het weekend. Zaterdagavond duurde de storing ruim vier uur en zondagmiddag konden gebruikers twee uur lang geen gebruik maken van diverse diensten.

Ook ING biedt excuses aan voor het ongemak. Maandagochtend, net na middernacht liet de bank weten dat online bankieren weer beschikbaar is.

Het ging niet om een hack en dus is geen sprake van inbreuk op de banksystemen of op klantgegevens, stellen de banken. Bij een DDoS-aanval wordt een website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer. Daardoor raakt de server overbelast en is de website moeilijk of helemaal niet te bereiken.

Dagelijks

Volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), zijn dit soort cyberaanvallen voor banken tegenwoordig aan de orde van de dag. Dat zei Knot in het tv-programma Buitenhof. Op de website van DNB zelf vindt bijvoorbeeld elke seconde wel zo'n aanval plaats, aldus de president.

"Dat is de realiteit anno 2018", aldus Knot die spreekt van een "serieuze zaak". DNB is hierover ook met banken in gesprek, om ervoor te zorgen dat die hun systemen na zo'n aanval snel weer in de lucht hebben. Knot kon nog niet zeggen wie de DDoS-aanval op ABN AMRO heeft veroorzaakt.

Detailhandel Nederland liet zondag weten naar aanleiding van dit soort storingen zich steeds meer zorgen te maken om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer.