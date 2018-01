Minder valse eurobiljetten gevonden in 2017

Dit meldt De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag. Een precieze verklaring voor de daling is niet te geven, maar de toezichthouder haalt oplettendheid van winkeliers en de aandacht van politie en justitie aan als mogelijke oorzaken.

Vooral in de tweede helft van vorig jaar daalde het aantal gevonden valse eurobiljetten vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Detailhandel Nederland blij met afname vals geld, maar pleit voor betere opsporing en vervolging. De afname van vals geld is voor de organisatie bewijs van de resultaten van goede voorlichting, betere opsporing door winkeliers, maar ook van het effect van het nieuwe briefje van 50 euro dat begin 2017 werd geïntroduceerd.

Contrast

De Nederlandse trend staat in contrast met de ontwikkeling wereldwijd. In totaal werden vorig jaar 694.000 valse eurobiljetten gevonden, een stijging van 1,5 procent.

Wereldwijd zijn er 21 miljard echte eurocoupures in omloop. Bij valse eurobiljetten gaat het vooral in Nederland vaak om briefjes van 20 en 50 euro.

Opsporing

Winkeliers gebruiken detectieapparaten om te controleren om een briefje echt of nep is. Voor consumenten heeft DNB de app 'Echt of vals' ontwikkeld.

Detailhandel Nederland roept op tot betere opsporing, betere Europese samenwerking en harder optreden tegen valsemunters. "De pakkans is heel klein en de straffen te laag. Dat moet echt anders. Alle Europese landen hebben hier last van. Deze afname is een goede stap, maar we zijn er nog lang niet", zegt Michel van Bommel, secretaris Betalingsverkeer.