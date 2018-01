ABN Amro stopt met ontwikkeling betaaldienst Payconiq

ABN Amro trok sinds april 2016 op met ING, Rabobank, SNS, ASN en RegioBank bij de ontwikkeling van de betaaldienst voor Nederlandse consumenten en winkels.

Payconiq laat gebruikers online en offline aankopen afrekenen door het scannen van een QR-code. Voor het doen van betalingen onderling is het verder niet meer nodig om IBAN's in te vullen. Gebruikers kunnen medegebruikers selecteren uit een persoonlijke contactenlijst.

Tikkie

ABN Amro ziet bij nader inzien meer in de onlangs gelanceerde betaalapp Tikkie. De bank gaat de functionaliteit van deze app ook verder uitbreiden.

Payconiq is in België en Luxemburg al langer operationeel. Inmiddels zijn in die landen ruim 45.000 winkeliers aangesloten. Ook in Duitsland is de dienst beschikbaar.

Nederland

In Nederland kunnen sinds dinsdag twintigduizend rekeninghouders van ING en Rabobank met de app experimenteren. De landelijke start volgt later dit jaar.

De app is door Android-gebruikers al te downloaden in de Google Play Store. In de eerste helft van februari is de dienst ook te vinden in de App Store van Apple.