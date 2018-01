'Drempel bij gemeente voor schuldhulpverlening ligt te hoog'

Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een vrijdag verschenen rapport. Voor het onderzoek is in tien gemeenten bekeken hoe het zit met de toegankelijkheid van schuldhulpverlening.

Gemeenten vragen inwoners om ''stapels documenten'', groepen zoals zelfstandigen ''sluiten zij vaak categoriaal uit'' en ze kiezen vaak ''een afwerende, onvriendelijke toon''.

Gesprek

De ombudsman vindt dat iedereen die zich aanmeldt voor schuldhulpverlening zijn situatie moet kunnen toelichten in een persoonlijk gesprek.

Daaraan moeten gemeenten geen voorwaarden stellen in de vorm van bijvoorbeeld het eerst invullen van formulieren of het volgen van workshops, met de kans dat mensen voortijdig afhaken.

Het besluit of iemand wordt toegelaten tot een schuldhulptraject moeten gemeenten altijd duidelijk, begrijpelijk, gemotiveerd en op papier afgeven, en indien nodig toelichten in een gesprek.

Klachten

De ombudsman heeft de verkenning onder tien gemeenten uitgevoerd, omdat bij de organisatie vaak klachten binnenkomen van mensen met problematische schulden die niet weten waar ze terecht kunnen. In de zomer volgt een uitgebreider onderzoek onder alle bij de ombudsman aangesloten gemeenten.

In NRC laten twee gemeenten al weten dat ze zich de resultaten van het onderzoek aantrekken en maatregelen nemen. Helmond en Den Helder erkennen dat ze ''te ver zijn doorgeschoten'' in het opvragen van documenten aan een groep van wie bekend is dat ze hun administratie vaak niet op orde hebben.