Verzekeraars schatten schade westerstorm op 90 miljoen euro

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars vrijdag. Het gaat daarbij alleen nog maar om de schade aan woonhuizen en auto's, aldus de brancheorganisatie.

Het ligt voor de hand dat het schadebedrag verder oploopt, omdat schade aan bijvoorbeeld overheidseigendommen en bedrijven daar nog niet in is meegenomen. Verzekeraars zetten extra mankracht in om de claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te kunnen verwerken.

Verzekeraar Interpolis heeft tot nu toe twaalfhonderd schademeldingen van landbouwbedrijven ontvangen. Die schade wordt op 20 miljoen euro geraamd.

De eerste storm van dit jaar op 3 januari heeft beduidend minder gekost. De schade wordt voor die storm geschat op 10 miljoen euro.

Overleden

Drie personen zijn in Nederland omgekomen door de storm. Een 62-jarige man uit Enschede overleed, nadat een boom op zijn auto was gevallen. In Olst overleed een 62-jarige man, doordat hij door een tak werd geraakt.

Daarnaast is een 66-jarige man in Lingewaal omgekomen, doordat hij door een plexiglasconstructie is gevallen. Daarbij is ook een 34-jarige man zwaargewond geraakt.

Weeralarm

Vanwege het hevige weer had het KNMI donderdag een weeralarm afgekondigd, rond 15.00 uur werd dit ingetrokken en gold alleen nog code geel.

Iets voor 16.30 uur werd ook deze waarschuwing ingetrokken en was in heel het land code groen van kracht.