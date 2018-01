Voor het eerst 100 miljard euro aan pinbetalingen gedaan

Dit blijkt uit gegevens die de organisatie donderdag bekend heeft gemaakt. Het aandeel contactloze betalingen verdubbelde vorig jaar van 24 naar 49 procent.

Ruim een derde van de contactloze betalingen vond plaats in supermarkten. Verder wordt er vooral in de horeca en bij onbemande verkoopautomaten contactloos betaald.

In totaal werden vorig jaar 3,93 miljard betalingen met pinpas of creditcard gedaan. Dit is een stijging van 7,7 procent, vergeleken met 2016. Het aantal online betalingen met iDEAL en creditkaarten steeg met 30,7 procent naar 455 miljoen.

Bij 16 procent van de pinbetalingen werd een bedrag tot 5 euro afgerekend. In twee derde van de pinbetalingen ging het om een bedrag van maximaal 20 euro. Het gemiddelde bedrag dat werd gepind, is met ongeveer 1 euro gedaald van 27,27 euro naar 26,17 euro.

'Magische grens'

Detailhandel Nederland is bijzonder tevreden zijn met deze "magische" grens, zegt de organisatie in een schriftelijke reactie. Volgens Michel van Bommel, secretaris betalingsverkeer bij de branchevereniging, is dat mede te danken aan afspraken en samenwerking tussen banken en de toonbankinstellingen die zijn vastgelegd in het Convenant Betalingsverkeer.

Winkeliers zijn blij met de stijging. Pinnen is niet alleen veiliger voor de retailers, maar het is ook goedkoper. Alle kosten meegenomen, kost een pinbetaling de winkelier om en nabij de 19 cent. Een contante betaling kost zo'n 25 cent, want een winkelier moet het geld bijvoorbeeld verwerken.

Door de populariteit van contactloos betalen verwacht Detailhandel Nederland een verdere stijging van het aantal pinbetalingen. Van Bommel verwacht dat we in 2018 net de vier miljard pinbetalingen per jaar aan zullen tikken.