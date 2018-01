'Prijsverschil diesel en benzine vrijwel overal in Europa afgenomen'

In Nederland is het verschil tussen diesel en benzine met 30 eurocent nog "groot", schrijft de Belgische krant De Standaard zondag op basis van onderzoek van wegenwachtorganisatie VAB.

Daardoor is een volle tank benzine van vijftig liter in Nederland ongeveer 15 euro duurder dan een tank diesel. In België is dat verschil momenteel slechts 1,50 euro.

In België, Frankrijk en Spanje is het prijsverschil tussen benzine en diesel minder dan 10 eurocent per liter.

De prijs van diesel nam in Europa de afgelopen twee jaar met gemiddeld 28 procent toe, berekende de VAB, terwijl de prijs van benzine met 14 procent steeg. Frankrijk en België kenden een uitzonderlijk grote prijsstijging van diesel, van respectievelijk 38 en 33 procent.

Door een accijnsverhoging op diesel zullen de prijzen in België dit jaar nog meer naar elkaar toegroeien, voorspelt De Standaard.