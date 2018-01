Toeslag op creditcard mag niet meer in EU, maar bestaat nog wel in Nederland

De Europese Commissie verwacht dat de maatregel de Europese consumenten jaarlijks in totaal 550 miljoen euro bespaart.

Enkele landen, waaronder Nederland en België, zijn echter te laat met de omzetting in nationale wetgeving. Volgens Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland zal dat voor Nederland ergens in juni gebeuren.

Een woordvoerder van de Europese Commissie wil niet ingaan op de mogelijke gevolgen daarvan. Brussel kan een procedure starten tegen lidstaten die richtlijnen niet tijdig invoeren.

Ook is onduidelijk of Nederlandse winkeliers en websites die nu nog toeslagen berekenen als een consument met zijn creditcard wil betalen dat voorlopig blijven doen. Zo wordt nu nog vaak bij het online boeken van vliegtickets een toeslag in rekening gebracht.

Uitzonderingen

Uit een recente enquête blijkt dat in Nederland maar een paar procent van de winkeliers extra geld berekent als een klant niet met cash wil of kan betalen, en meestal alleen bij bedragen onder de 5 of 10 euro.

Er zijn ook uitzonderingen op het toeslagenverbod. Volgens de Europese Consumentenorganisatie BEUC geldt het verbod in sommige EU-landen niet voor bepaalde zakelijke creditkaarten op naam van een bedrijf, American Express en PayPal.

In Nederland vallen volgens Beugel Diners Club en het Japanse JCB er ook buiten, omdat die direct door maatschappijen uitgegeven worden.

BEUC schat dat voortaan op meer dan 95 procent van alle betalingen in de EU geen extra kosten meer in rekening worden gebracht. ''De Europese consumenten zullen blij zijn dat ze van deze irritante toeslagen af zijn", aldus BEUC-directeur-generaal Monique Goyens.

Fraude

De nieuwe richtlijn voorziet ook in verschillende maatregelen om consumenten tegen fraude te beschermen, met name bij online betalingen.

Bij frauduleuze aankopen in een winkel, gedaan voordat de rechtmatige houder zijn kaart als verloren of gestolen heeft kunnen opgeven, is het eigen risico voortaan 50 euro. Dat was 150 euro.

Detailhandel Nederland zegt dat winkeliers zich al jaren storen aan onredelijke eisen en onnodige vergoedingen die zij moeten betalen bij creditcardtransacties. ''Momenteel moeten winkeliers voor elke creditcardbetaling tarieven betalen die tot wel twintig keer hoger liggen dan die van een pinbetaling.''

De organisatie sluit dan ook niet uit dat die kosten linksom of rechtsom toch worden afgewenteld. ''Het niet meer mogen doorbelasten van de hoge kosten van creditcards zou kunnen betekenen dat deze kosten op andere wijzen worden doorberekend."