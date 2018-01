Zuid-Koreaanse regering wil handel in bitcoin stoppen

Zijn opmerking zorgde meteen voor grote onrust op handelsplatformen en de koers van de bitcoin zakte flink in.

Volgens bewindsman Park Sang-ki leven er in Seoul grote zorgen over de sterke opmars van virtuele munten. De bitcoin, verreweg de bekendste van deze valuta's, is afgelopen jaar flink in waarde gestegen.

"Er zijn grote zorgen over virtuele valuta's en het ministerie van Justitie bereidt feitelijk een wet voor om de handel in cryptovaluta op beurzen te verbieden", aldus Park.

Meerdere gerenommeerde economen en beleidsmakers hebben al gewaarschuwd voor een zeepbel.

Beweeglijk

De koers is ook uitermate beweeglijk. Woensdag was de bitcoin nog bijna 15.000 dollar waard. Door de opmerkingen van Park kelderde die tot zo'n 13.000 dollar om later weer enigszins te stabiliseren rond de 13.500 dollar.

Overigens is de bitcoin in Zuid-Korea wel een verhaal apart. In dat land wordt zoveel gegokt met de virtuele munt dat er ook meer geld voor wordt neergeteld, nu omgerekend zo'n 17.000 dollar.

Dat extraatje bovenop de koers van de internationale handelsplatformen wordt ook wel 'kimchi premium' genoemd.