Bitcoin in een dag tijd ruim 20 procent minder waard

Hoewel wilde koersschommelingen voor de cryptomunt niet ongewoon zijn, is de huidige koersval uitzonderlijk, blijkt uit gegevens van persbureau Bloomberg. Een analist spreekt daar van een realitycheck voor bezitters van de cryptomunt.

In Hongkong was de munt tijdens de middaghandel op het dieptepunt nog maar zo'n 12.100 dollar waard. Op het topniveau eerder deze maand was dat 19.511 dollar.

De terugval komt aan het eind van een jaar waarin de bitcoin in een vrijwel rechte lijn omhoog is gegaan, enkele kleinere correcties daargelaten. In vergelijking met 1 januari is de munt nog altijd ruim 1.100 procent meer waard.

Een precieze aanleiding voor de scherpe koersdaling is niet te geven. Bloomberg denkt dat de opmars van afgeleiden van de cryptomunt er misschien mee te maken heeft.

Zo zijn munten zoals ethereum, bitcoin cash en litecoin de laatste tijd ook in waarde gestegen. Deze valuta's zijn in de afgelopen 24 uur ook allemaal met minimaal 25 procent gedaald.

Ook zou het kunnen dat beleggers wat winst pakken vanwege de recente stijgingen.

