Koers bitcoin beweegt rond grens van 20.000 dollar

Tegelijkertijd toont ook de traditionele financiële wereld steeds meer interesse in de munt.

De gestaag stijgende prijs heeft tot veel belangstelling voor de munt geleid, onder meer van speculanten. Er komen ook steeds meer waarschuwingen dat bitcoin een bubbel is, die op zeker moment barst.

De digitale munt, die eind november pas de grens van de 10.000 dollar passeerde, gaat de laatste tijd flink omhoog en omlaag. Na het bereiken van de 18.000 dollar begin december, kwam er een koersval tot 13.000 dollar. Zondagmiddag werd de 20.000 dollar even kort aangetikt.

Futures

In de Verenigde Staten is het al een week mogelijk om in bitcoin-futures te handelen. Maandag is dat ook mogelijk in Nederland, al doet de grootste Nederlands onlinebroker BinckBank daar nog niet aan mee omdat die de futures te riskant vindt voor de kleine belegger.

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde dit weekeinde nog om niet blind te beleggen in bitcoins.

Bij futurecontracten worden grondstoffen of financiële producten verhandeld tegen een vooraf vastgestelde prijs voor een bepaalde datum. Kopers en verkopers kunnen zich daarmee indekken tegen prijsschommelingen, maar met futures kan ook juist op die prijsschommelingen worden gegokt. Omdat de koers van bitcoin zo veel schommelt is dat bijzonder risicovol.