Loterijverlies B.V. niet-ontvankelijk in zaak tegen Staatsloterij

Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdag bepaald in een zaak die Loterijverlies B.V. heeft aangespannen.

De organisatie eist een schadevergoeding, omdat de Staatsloterij bij trekkingen in de periode 2000 tot en met 2008 niet eerlijk was over de winkansen. Ook niet-verkochte loten werden bij trekkingen betrokken, waardoor de winkansen kleiner waren dan beloofd.

Loterijverlies B.V. had deze procedure opgestart, terwijl Stichting Loterijverlies al eerder een kort geding was gestart om een voorschot op de schadevergoeding af te dwingen. Deze zaak loopt nog.

Oneigenlijke gronden

Volgens de rechtbank is Loterijverlies B.V. de procedure "op oneigenlijke gronden" gestart. "De procedure van Loterijverlies B.V. is volgens de rechtbank slechts gestart omdat deze directeur zijn feitelijke zeggenschap in de Stichting Loterijverlies is kwijtgeraakt", meent de rechtbank.

"Dat gebeurde nadat de door hem aangestuurde bestuurder van die stichting door de rechtbank Noord-Holland was vervangen wegens vermoedens van financieel wanbeheer."

De rechtbank vreest dat de belangen van de deelnemers aan de Staatsloterij onvoldoende worden gediend in de door Loterijverlies B.V. gestarte procedure.

Misbruik

"De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat Loterijverlies B.V. onder de gegeven omstandigheden misbruik van bevoegdheid maakt en daarom niet ontvankelijk moet worden verklaard."

Roet was oprichter en bestuurder van de Stichting Loterijverlies. Maar Roet raakte in opspraak, omdat hij miljoenen van de stichting zou hebben weggesluisd.

Roet werd door rechters opzijgezet vanwege wanbeheer, maar bleef via zijn bedrijf Loterijverlies BV verder strijden. Dat was tot ongenoegen van zijn vroegere stichting.

Stichting Loterijverlies vindt dat Loterijverlies B.V. bij deze kwestie geen rol zou moeten spelen, omdat de stichting de belangen van de deelnemers moet behartigen.