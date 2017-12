ACM legt houders informatienummers na klachten strengere regels op

De aangescherpte regels gelden voor telefoonnummers die beginnen met de cijfers 0900, 0906 en 0909, maakt de toezichthouder donderdag bekend.

Houders van dergelijke telefoonnummers moeten voortaan meteen duidelijk maken wie zij zijn en wat de voornaamste kenmerken van hun dienst zijn.

Maximaal bedrag

Doorschakelservices of betaaldiensten met een tarief per minuut mogen voortaan niet meer worden aangeboden met een 0900- of 0909-nummer. Als dergelijke partijen dit wel doen, dan geldt een maximaal bedrag van 1,60 euro per gesprek.

De ACM gaat vanaf volgend jaar controleren of de houders van uitgegeven nummers zich aan de regels houden. "Nummerhouders mogen bellers niet eindeloos aan het lijntje houden. De ACM kan een nummer intrekken als een nummerhouder zich niet aan de regels houdt", aldus de toezichthouder.

Verleiden

Het gaat bijvoorbeeld om doorschakeldiensten die consumenten verleiden om via hun service te bellen naar bijvoorbeeld de Belastingdienst of hun telecomprovider. Voor consumenten is het echter goedkoper om rechtstreeks naar de Belastingdienst of provider te bellen.

Maar deze partijen kopen advertentieruimte in bij zoekmachines en verschijnen daardoor met hun telefoonnummer hoog in de zoekresultaten. Zo kon het gebeuren dat consumenten via een doorschakeldienst belden voor 0,90 euro per minuut, zonder dat zij dit doorhadden.

Informatietarief

De nieuwe regels moeten voorkomen dat houders van een 0900- of 0909-nummer hun telefoonnummer gebruiken om het informatietarief zo lang mogelijk in rekening te brengen.

De 0900-nummers mogen alleen voor serieuze informatiedoeleinden worden gebruikt, zoals klantenservices. Deze nummers zijn niet bedoeld voor amusement, erotiek of gespreksverlengende diensten.

De 0909-nummers zijn voor amusement, zoals spelletjes, prijsvragen en horoscopen. En 0906-nummers mogen voor erotische diensten en alle andere soorten diensten gebruikt worden.