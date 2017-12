'Energierekening wordt in 2021 gemiddeld 175 euro hoger'

Dat zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken) donderdagavond in de Tweede Kamer tijdens een debat.

Het gaat om een schatting, benadrukte de bewindsman, maar als er in beleid niets verandert, moeten huishoudens hier wel rekening mee houden. Voor volgend jaar is er sprake van een toename van 45 euro per jaar.

De verhoging zit hem in een extra belasting op de energienota. Het betreft een toeslag die in 2013 door het vorige kabinet is ingevoerd om investeringen in duurzame energie te stimuleren. "De energietransitie kost geld", zei Wiebes.

Dit kabinet gebruikt die inkomsten ook om CO2-uitstoot af te vangen en ondergronds op te slaan. Deze maatregelen neemt het kabinet om de klimaatdoelen van 'Parijs' te halen zodat de opwarming van de aarde niet te hard stijgt.

Het bedrag valt hoger uit dan in eerdere berekeningen van het ministerie. Volgens Wiebes komt dat door een heffing van de netbeheerders en een belasting van gemeenten, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag al bekendmaakte.

Effecten

In de Kamer pleitten GroenLinks en SP er nog voor om die belasting op de energienota voor een groter deel door het bedrijfsleven te laten betalen. Wie meer vervuilt, moet ook meer betalen, redeneerden zij. Nu betalen burgers en bedrijven evenveel mee aan de verplichte opslag.

Wiebes vindt dit in principe een logisch startpunt, maar zag toch niets in een lastenverschuiving. Hij moet ook de concurrentiepositie van bedrijven in de gaten houden. Hogere belastingen hebben daar een negatief effect op, aldus de bewindsman.

Wel gaf Wiebes gehoor aan de brede oproep in de Kamer om in beeld te brengen welke effecten de hogere lasten op de verschillende huishoudens hebben.