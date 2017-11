Helft Nederlanders wil zo snel mogelijk overal mobiel kunnen betalen

42 procent heeft dit juist liever niet, terwijl zo'n 8 procent er geen mening over heeft. Dat blijkt dinsdag uit resultaten van het NUpanel van NU.nl, een onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl onder 21.035 Nederlanders.

Opmerkelijk is dat 62 procent van de mannen het ziet zitten om snel overal mobiel te kunnen betalen, tegenover 37 procent van de vrouwen.

Betalen met de mobiel is volgens de respondenten "makkelijk", onder meer omdat er dan nog maar één apparaat hoeft te worden gebruikt en meegenomen. Wel wordt erop gewezen dat de betaalwijze veilig moet zijn.

Als redenen om niet te hard van stapel te lopen met mobiel betalen, worden fraudegevoeligheid en het inleveren van privacy genoemd. Daarnaast wordt gevreesd dat het uitgeven van te veel geld door mobiel betalen "wel heel makkelijk" wordt gemaakt.

Pinpas

Acht op de tien respondenten betalen nu nog meestal met de pinpas bij aankopen in de winkel. Een op de tien kiest voor afrekenen in contanten en 5 procent voor de mobiele telefoon. 1 procent maakt meestal gebruik van een creditcard. 2 procent noemt andere afrekenmethodes, zoals contactloos betalen en met bitcoins.

Mensen die voor contanten kiezen, geven als redenen onder andere "anoniem blijven", "al die pasjes zijn vervelend" en "als het op is, is het op". De keuze voor de pinpas wordt verklaard met toelichtingen als "geen gedoe met geld", "makkelijk en veilig" en "bewust koopgedrag en controle".

Mobiel betalen heeft volgens de ondervraagden als voordelen dat "de telefoon altijd bij de hand is", dat het "het snelst gaat" en dat er "geen gezeur met wisselgeld" is.

Online betalen

Het afgelopen jaar heeft de overgrote meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek, 95 procent, regelmatig gebruikgemaakt van iDEAL. Ongeveer de helft heeft zijn creditcard ingezet als online betaalmiddel.

31 procent heeft regelmatig gebruikgemaakt van PayPal, 22 procent van Tikkie en 13 procent van AfterPay. De eenmalige machtiging en Klarna worden door respectievelijk 10 procent en 5 procent van de respondenten genoemd. Er waren meerdere antwoorden mogelijk.

18 procent van de deelnemers aan het onderzoek denkt dat zijn of haar gebruik van online betalen het afgelopen jaar is verdubbeld of nog sterker toegenomen. Vier op de tien denken dat het iets is toegenomen en volgens 39 procent is het gelijk gebleven. 2 procent zag een lichte afname, waar eveneens 2 procent een halvering of meer constateerde.