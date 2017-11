Waarde digitale munt bitcoin tikt de 10.000 dollar aan

Bitcoins worden op vele beurzen verhandeld tegen veel verschillende valuta. Daardoor is het niet eenvoudig om een eenduidige koers vast te stellen. De meeste mensen kopen hun bitcoins in bij een tussenhandelaar.

De afgelopen weken ging het hard met de waarde van een bitcoin. Vorige week vrijdag werd de grens van de 9.000 dollar doorbroken, een week eerder was een bitcoin voor het eerst 8.000 dollar waard.

Begin dit jaar was de bitcoin nog zo'n 1.000 dollar waard. Daarmee is de waardestijging al meer dan 900 procent. Het grootste deel van die stijging is sinds de zomer tot stand gekomen, waarmee de munt ook zeer aantrekkelijk is voor speculanten.

Aandacht

De stijging wordt mede veroorzaakt door bredere aandacht voor de cryptomunt. Steeds meer bedrijven uit de traditionele financiële sector gaan zich ook op de bitcoin richten.

Tegelijkertijd is er ook kritiek van veel mensen die zeggen dat de munt een bubbel is die op zeker moment zal barsten.

Het aantal rekeningen bij Coinbase, een van de grootste platformen voor het handelen in cryptomunten als bitcoin en concurrent ethereum, is dit jaar bijvoorbeeld al bijna verdrievoudigd.

Niet veilig

Minister Wokpe Hoeksta van Financiën stelt dinsdag in een reactie dat de bitcoin geen veilig alternatief voor sparen is. "Spaargeld is tot 100.000 euro beschermd. Maar de bitcoin heeft geen vangnet", zegt de bewindsman tegen RTL Z.

"Als je in bitcoin stapt, is dat helemaal voor eigen rekening." Spaartegoeden tot een ton worden bij een faillissement van een bank via het depositogarantiestelsel gedekt.



Hoekstra noemt het zeker voor consumenten die niet een hele grote beurs hebben "onverstandig" om veel geld in bitcoins te investeren. "Het is toch een beetje het geld op rood of zwart zetten", meent Hoekstra.

Hij belegt zelf ook niet in bitcoins, omdat hij het "veel te ingewikkeld" vindt.